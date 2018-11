Geschichte in Bildern

Es ist eine Ausstellung zum Durchblättern: Doris Falter, heimat- und geschichtsbewusste Ortsvorsteherin in Weinheims größtem Ortsteil Lützelsachsen, hat mit ihrem besonderen Heimatbuch „Bäckersgaß’ un Lennebrunne“ einen großen Erfolg, so dass dieses Jahr eine zweite Auflage gedruckt werden konnte. „So können wir zu Weihnachten wieder Bücher anbieten“, freut sich die Ortsvorsteherin und findet, dass die Lektüre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk sein kann. Der Bildband mit 450 Fotos auf 160 Seiten kostet 12 Euro – das ist der Selbstkostenpreis.

„Bäckersgaß´ und Lennebrunne“

Das Buch heißt nach historischen Besonderheiten des Ortes „Bäckersgaß’ un Lennebrunne“, Untertitel: „Als Lützelsachsen noch ein Dorf war.“ Es sind Bilder aus dem echten Leben, die Doris Falter gemeinsam mit Mitarbeiterinnen des Weinheimer Stadtarchivs herausgesucht hat. Die Motive zeigen idyllische Heimatszenen ebenso wie Fotos aus der Schreckenszeit der Kriege. Sie wurden in einem Zeitraum zwischen Ende des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Sie sind teilweise schön, teilweise aber auch schonungslos.

Das Geschichtsbuch in Bildern wurde in Kooperation mit dem Stadtarchiv vorbereitet, die grafische Gestaltung stammt von der Kunsthistorikerin Caroline Messelhäuser. Wenige Tage nach Erscheinen waren allerdings nur noch wenige Bücher verfügbar, weil die Nachfrage sehr groß war. Aber nun sind wieder welche da. Erhältlich ist es in der Lützelsachsener Verwaltungsstelle und im örtlichen Buchhandel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018