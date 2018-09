Gesund essen und trinken

Wie in seinem Ladengeschäft Sananda’s Harmony World in Einhausen steht auch am Messestand von Irkan Udo Vöhringer Gesundheit und Wohlbefinden im Mittelpunkt.

Es können verschiedene Nahrungs- und Ergänzungsmittel (alle vegan), gesunde Speiseöle, Kokosprodukte, Hanfpesto und anderes mehr probiert werden. Man kann sich einen Detoxdrink mixen lassen und es geht um das Thema gesundes Trinkwasser.

Präsentiert wird ein außergewöhnliches Gerät zum Aufbereiten und Abfüllen von Trinkwasser mit einer All-you-can-drink-Option. Nach der Messe soll diese Trinkwasser-Tankstelle auch im Geschäft zur Verfügung stehen. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018