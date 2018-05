Gesundheit gewinnt an Bedeutung

Anzeige

Immer häufiger geht es in Betriebsvereinbarungen um die Gefahr von psychischen Belastungen. Das zeigt eine Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung. In fast jedem dritten mitbestimmten Betrieb gibt es demnach so eine Vereinbarung zu psychischen Gefährdungsbeurteilungen. Zweites Trendthema sind Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung. Vereinbarungen dazu gibt es in mehr als jedem zweiten Betrieb (55 Prozent), das ist ein Plus von 13 Prozentpunkten im Vergleich zu 2015. Spitzenreiter bei den Betriebsvereinbarungen sind die Themen Arbeitszeitkonten (71 Prozent) und Datenschutz (70 Prozent).