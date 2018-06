Geteiltes Echo im geteilten Deutschland

Anzeige

Der erste „Joseph“-Band war 1933 noch in Deutschland erschienen, als Thomas Mann von einem Auslandsaufenthalt nicht mehr nach Hause zurückkehrte. Danach verwandelte sich das „Joseph“-Projekt in einen Exilroman. Die Wahl des biblischen Stoffes sieht der jetzige Kommentar als „eine deutliche Sympathieerklärung für das Judentum vor dem Hintergrund des eskalierenden Antisemitismus“.

DDR verneigt sich vor „Gipfelwerk“

Bemerkenswert ist die Nachkriegsrezeption im geteilten Deutschland, wo die „Joseph“-Romane bis dahin nicht komplett erschienen waren. Ausgerechnet das noch mehrheitlich christlich orientierte Westdeutschland reagierte reserviert, während das kommunistische Ostdeutschland von einem Gipfelwerk spricht, wie die Autoren des Kommentars betonen, die einen Grund für die westliche Reserviertheit auch in Manns abwartender Haltung zum Nachkriegsdeutschland sehen.

So habe die Polemik gegen den Nobelpreisträger wohl auch die Wirkung der Joseph-Romane im Westen gehemmt, lautet die zweifelhafte Schlussfolgerung im Kommentar. Schließlich erfreuten sich die „Buddenbrooks“ und andere Werke Thomas Manns im Westen anhaltender Beliebtheit.

Unangenehm fällt auf, dass in einem ansonsten äußerst sorgfältig erarbeiteten und fundierten Kommentar polemische Seitenhiebe enthalten sind, die dort eigentlich in dieser Form nichts zu suchen haben. So ist beispielsweise unter anderem von einem „chauvinistisch angehauchten Rezensenten“, einer „blasierten Nichtigkeit von Besprechungen“ oder einer „dümmlichen Überheblichkeit“ die Rede.

Von solch unangebrachten Formulierungen abgesehen ist mit dieser neukommentierten Ausgabe der „Joseph“-Romane die Frankfurter Thomas-Mann-Werkausgabe mit einem wahren Glanzstück bereichert worden, das auf lange Zeit wohl als Standardwerk für die „Joseph“-Romane gelten wird.

