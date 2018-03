Gewerbe könnte neues Geld bringen

Anzeige

Die Haushaltsverabschiedung ist traditionell der Tag der Fraktionen, am Mittwoch waren es gut zwei Stunden, in denen deren Sprecher im Weinheimer Rathaus ihre Etatreden hielten. Ganz entspannt trat dabei Wolfgang Metzeltin (SPD) auf, der den strukturellen Problemen der Stadt mit einer Erhöhung der Einnahmen begegnen möchte. In Sachen Wohnbau forderte er erneut die Schaffung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft und die Überprüfung, Teile des Neubaugebiets Allmendäcker in Erbpacht zu vergeben. Ein Gedanke, den auch die CDU sowie die GAL und FDP äußerten.

Was die Erhöhung der Einnahmen betrifft, so lag der Fokus des Sozialdemokraten auf der Entwicklung neuer Gewerbeflächen: „Hier gilt es, eine tragfähige Balance zwischen den Erwartungen der Landwirte, den Interessen der Gewerbetreibenden zu finden.“

CDU: „Urbane Gebiete“

Für Holger Haring (CDU) ging es vor allem um eine ausgewogene und intelligente Finanzpolitik. Auch den eklatanten Mangel an Wohnraum für Familien mit kleinen und mittleren Einkommen müsse man in Griff bekommen, durch den Baugebietstyp „Urbanes Gebiet“ könne innerstädtisch eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe entstehen. Was neue Gewerbegebiete betrifft, so legte sich Haring nicht fest. Zunächst müsse geschaut werden, welches Gewerbe man wolle. Und erst danach dürfe über den Standort diskutiert werden.