Gleich auf mehreren Baustellen aktiv

Bei der Baugenossenschaft Weinheim, die 1842 Mietwohnungen in ihrem Bestand hat, laufen gerade mehrere Baumaßnahmen gleichzeitig. So kann man in der Händelstraße gerade den Abriss des alten Wohnblocks beobachten, während gleich nebenan schon der erste Bauabschnitt des Neubaus in die Höhe wächst. Am 10. September wird dort Richtfest gefeiert.

Rund 4,6 Millionen Euro investiert die Baugenossenschaft an diesem Standort für 24 barrierefreie Wohnungen, die voraussichtlich im Frühjahr 2019 bezogen werden können. Nach Angaben der Baugenossenschaft beträgt die durchschnittliche Miete neun Euro pro Quadratmeter.

Bereits abgeschlossen ist eine Sanierungsmaßnahme im „Nordstadtcarrée“ Nordstraße/Römerstraße/Alte Landstraße. Wie Vorstandsvorsitzender Lorenz Freudenberg in einer Pressemitteilung erklärte, sind die Häuser aus der Gründungsphase der Baugenossenschaft in der Grundsubstanz vor etwa 100 Jahren entstanden. Da die Grundrisse nicht mehr zeitgemäß waren, wurden die Häuser 1984 umfassend saniert. Hierbei wurde ein Teil der Altsubstanz abgerissen, die Wohnungsgrundrisse wurden verändert und den aktuellen Wohnungsbedürfnissen angepasst. So entstanden viele große Wohnungen, die gerade in der aktuellen Wohnungsmarktsituation sehr gefragt sind.

Allerdings fiel im Rahmen eines sogenannten Betriebskostenbenchmarking auf, dass in der Nordstadt die Heizkosten relativ hoch waren. Wie Axel Langel, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft erläuterte, wurden daher in einem ersten Schritt die alten Heizungen in den letzten Jahren durch moderne Brennwertgeräte ersetzt. „Hierdurch konnten Einsparungen um bis zu 30 Prozent erzielt werden“, so Langel.

Die aktuelle Modernisierungsmaßnahme betraf insbesondere wärmetechnische Maßnahmen. So wurde die gesamte Fassade gedämmt. Im Rahmen des Austauschs der Dachziegel wurde auch im Dachbereich die Dämmung verbessert. Dies führt nach Auskunft der Baugenossenschaft nicht nur zu geringeren Heizkosten, sondern auch zu einem angenehmeren Raumklima bei heißen Temperaturen.

Die Dachdeckerarbeiten waren aufgrund der komplizierten Dachform und vielen Gauben eine Herausforderung für die Dachdecker. Weiterhin wurden die Fenster gegen moderne, wärmetechnisch wesentlich verbesserte Ausführungen getauscht. Die gesamte Maßnahme war in fünf Bauabschnitte unterteilt, die jeweils in den Sommermonaten der letzten Jahre durchgeführt wurden. Mit den Häusern Alte Landstraße 65 und 67 sei diese Maßnahme nunmehr abgeschlossen.

Wie Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Soballa erklärte, wurden in die Sanierung der 16 Häuser mit 50 Wohnungen insgesamt 2,3 Millionen Euro investiert. An der Analyse der Heizkosten nach der Sanierung könne man eindeutig den Erfolg ablesen: „Es konnten nochmals bis zu 25 Prozent der Heizkosten eingespart werden. Dies entlastet das Budget der Mieter und ist ein aktiver Beitrag der Ressourcenschonung und CO2-Verminderung. In Kürze beginnen soll eine weitere Baumaßnahme im Schlehdornweg. Dort sollten eigentlich bereits im Vorjahr die Häuser 57 bis 59 sowie die angrenzenden Häuser im Akazienweg und Forlenweg überarbeitet werden, nachdem eine starke Veralgung der Fassade festgestellt worden war. Bei der Analyse der Gebäudesubstanz habe sich dann herausgestellt, dass auch die Balkone stark sanierungsbedürftig waren.

„Die Baugenossenschaft hat daher die Maßnahme verschoben und sich entschlossen, die alten Balkone abzutrennen und durch moderne und größere Vorstellbalkone zu ersetzen. Dabei werden auch die Fenster ausgetauscht“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. Die Baumaßnahme soll bis zum Spätherbst abgeschlossen sein. red

