Gleich vier Neuheiten auf einen Streich

Gleich vier spannende Neuheiten präsentiert das Legoland Deutschland Resort am Samstag, 24. März, zum Start in die neue Freizeitpark-Saison: Mit dem großen Lego-Rennen nimmt die europaweit erste Lego thematisierte „Virtual Reality Achterbahn“ ihre Fahrt auf. Die beliebte Star-Wars-Modellausstellung im Miniland wird um Schlüsselszenen des siebten Films der Saga: „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ ergänzt. In den Lego-Studios starten die Ninjago-Helden zu einem neuen 4-D-Filmabenteuer. Und im Legoland Feriendorf eröffnet das große Pirateninsel Hotel.

Schlafschiffchen, Seeräubermenüs, Piratenschiff-Spielplatz – am Samstag, 24. März, öffnet das 26,6 Millionen Euro teure Pirateninsel- Hotel im Feriendorf direkt neben dem Park seine Türen. Die gesamte Anlage ist einer Seeräuberinsel nachempfunden. Das neue Hotel im Lego-Freibeuter-Design verfügt über 142 thematisierte Zimmer in zwei Gebäudeteilen und bietet Platz für 594 kleine und große Seeräuber. Damit erweitert sich die Kapazität des Feriendorfs um 28 Prozent auf 2644 Gäste pro Nacht. Stärkende Snacks und Seeräuber-Menüs gibt es im Hotelrestaurant „Piraten Taverne“ mit 320 Sitzplätzen im Innen- und 120 im Außenbereich. Das Hotel ist L-förmig um einen riesigen Spielplatz angeordnet. Herzstück des Spielparadieses ist das imposante Piratenschiff. Der meterlange Kindertraum aus Holz bietet für kleine Piraten genug Raum, damit sie garantiert seefest die Lego-Meere erobern können.

Ein Abenteuer verspricht die Fahrt auf der ersten „Virtuel Reality Achterbahn“. Hier dürfen Wagemutige ab sechs Jahren einsteigen und zu einer aufregenden Fahrt mit dem Lego-Zauberer, einem Piratenkapitän und Surfer-Girl – und zwar mehrdimensional – aufbrechen.