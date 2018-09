Glocken läuten für den Frieden

„Friede sei ihr erst Geläute“ ist das Motto des europaweiten Glockenläuten zum Internationalen Friedenstag am 21. September. Aus diesem Anlass werden in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Weinheim-Hirschberg die Glocken der Kirchen von 18 bis 18:15 Uhr läuten, wie die Gemeinde mitteilt.

Die Aktion findet im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 2018 statt, das den Blick vor allem auf das Verbindende in der Kultur lenken und den Zusammenhalt in Europa stärken will. „Glocken sind Kulturträger und verbinden uns alle miteinander. Europa ist ein einheitlicher Glockenraum“, stellt Matthias Wemhoff, der Vorsitzende des nationalen Programmbeirates, fest. Die Idee zum europaweiten Friedensläuten kommt aus den Kirchen.

Idee findet Anklang

Die Kampagne „Hörst Du nicht die Glocken“, angestoßen von der Evangelischen Landeskirche Baden zusammen mit dem Erzbistum Freiburg, will auf die geistliche und weltliche Bedeutung hinweisen, die das Glockenläuten seit Jahrhunderten für die Menschen hat. In diesem Rahmen wurde die Dimension von Glocken als gemeinsamem europäischem Kulturgut erst richtig bewusst, ebenso das Läuten als Zeichen des Friedens.

So fand die Idee großen Anklang bei der Europäischen Kommission. Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, betont: „Das Glockenläuten entspricht voll und ganz dem Ziel, das wir mit dem Europäischen Kulturerbejahr – und darüber hinaus – verfolgen: zusammenzukommen und zu entdecken, was wir gemeinsam haben. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018