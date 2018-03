Goldrausch zum Auftakt

Anzeige

Für Deutschland war der Auftakt der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ein wahrer Goldrausch. „Das war natürlich ein Traumstart“, schwärmte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig nach den ersten Goldmedaillen für die Biathleten Laura Dahlmeier (Bild) und Arnd Peiffer sowie Skispringer Andreas Wellinger. „Unsere Athleten und deren Trainer haben es wieder einmal geschafft, am entscheidenden Tag Topleistungen zu sichern“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Eine schöne Wende, nachdem vor vier Jahren in Sotschi der Olympiastart der Beginn eines Medaillen-Debakels war.