Gottes Liebe zu den Menschen

Die Gottesdienste an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen gehören zu den am besten besuchten kirchlichen Feiern im Jahr. Viele feiern gemeinsam die Menschwerdung Gottes und sich vergegenwärtigen sich, dass Gott in dem hilflosen Kind seine Liebe zu den Menschen zeigt. An diesen Tagen wird das Unfassbare besonders spürbar. Evangelische und katholische Gemeinden laden zu den Gottesdiensten in den kommenden Tagen ein und wünschen allen frohe Weihnachten. red (Bild: istock)

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018