Gottesdienst für die Familie

Wenn am kommenden Sonntag, 9. Dezember, das Adventslied „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ erschallt, dann öffnen sich die Türen der Weinheimer Peterskirche um 11 Uhr für den Einzug der Kinder des Regenbogenlandes. Die Kinder und ihr Team setzen in dem Familiengottesdienst rund um das Thema Advent ein kleines Theaterstück in Szene.

Im Vorfeld stellten sie sich und ihren Familien die Frage nach den Erwartungen und Hoffnungen an Advent und Weihnachten. Anschließend lädt die Kita Schatzinsel zum Verweilen im Foyer bei Fingerfood, Kaffee und anderem ein. Der Erlös ist für die Aktion „Brot für die Welt“ bestimmt. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.12.2018