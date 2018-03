Gottesdienst in der Gärtnerei

Anzeige

Inmitten von Blumen die Schöpfung feiern, ist Anliegen einer besonderen Einladung in der Reihe „Menschenskirche“ und „andere Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten“: Mit dem Gottesdienst „Alle Knospen springen auf“ wird am Sonntag um 11 Uhr in einer Gärtnerei das Erwachen der Natur thematisiert. Dazu laden die Gärtnerei Wasser in Käfertal (gegenüber Friedhof Käfertal) gemeinsam mit Pfarrerin Kyra Seufert, Pfarrer Gerd-Frey-Seufert und dem Ältestenkreis der evangelischen gemeinde käfertal und im rott ein. Musikalisch wirken Eckhard Stadler und der Chor „Pop Voices“ mit. dv