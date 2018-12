Gottesdienst „Musik.Stille.Gebet.“ auch heute

Seit 1. Dezember gibt es in Mannheim die neue Gottesdienstreihe „Te Deum – Musik.Stille.Gebet.“, die in der Liebfrauenkirche auf dem Luisenring 33 zum bewussten Innehalten einlädt. Das gilt auch am letzten Samstag des alten Jahres – heute um 20.30 Uhr. Hierbei gilt es, den Blick in zwei Richtungen zu lenken, heißt es von der katholischen Kirche: Zurück auf das Erlebte der vergangenen Wochen und voraus auf alles Ungewisse, was das neue Jahr so bringen mag. Die Gebetszeit mündet im gleichnamigen feierlichen Dank- und Bittgesang „Te Deum laudamus“ – „Dich, Gott, loben wir“. red (Bild: kathma.de)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018