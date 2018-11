Gottesdienst zu „Krieg 3.0“

Frieden ist zerbrechlich: wegen weltweiter Entwicklungen, aber auch wegen des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 und den Beginn des Dreißigjährigen Kriegs vor 400 Jahren. Mit der Ökumenischen Friedensdekade, die seit 11. November läuft, setzen die Kirchen ein Zeichen für die gewaltfreie Lösung von Konflikten, für Menschenrechte und für mehr soziale Gerechtigkeit. In der Marktplatzkirche St. Sebastian wird täglich um 12.15 Uhr eine Mittagsandacht angeboten. Morgen (18.) um 11 Uhr wird in der Citykirche Konkordien der Gottesdienst „Krieg 3.0“ gefeiert. Es um den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz in gewaltsamen Konflikten. red (Bild: Kästel)

