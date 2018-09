Gottesdienst zwischen Himmel und Erde

In der Bibel heißt es in Psalm 36,6 „Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, deine Treue, so weit die Wolken ziehn.“ Dieses Bild nimmt der ökumenische Familiengottesdienst am Sonntag, 9. September, um 9.30 Uhr ganz sprichwörtlich auf. Die Feier schlägt traditionell am letzten Sommerferien-Wochenende bewusst eine Brücke zwischen Himmel und Erde. Denn sie findet im Freien auf dem Segelflugplatz in Neuostheim statt. Kathrin Grein, Pastoralreferentin der katholischen Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII, zeichnet für die Gestaltung des Gottesdienstes verantwortlich. schu/dv (Bild: pixabay.de/grafic-vision)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.09.2018