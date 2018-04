Großbritannien feiert das königliche Baby

Anzeige

Der kleine Prinz ist da! Und nicht einmal sieben Stunden nachdem Herzogin Kate am Montag einen Jungen zur Welt gebracht hat, tritt sie mit dem Baby auf dem Arm vor die versammelten Journalisten und Royal-Fans (Bild). Auch der stolze Vater, Prinz William ist dabei, um das neue Mitglied der Königsfamilie der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Palast twitterte wenig später zu einem Foto von den winkenden Eltern und dem Mini-Prinzen: „Welcome to the family“. Nach Prinz George (4) und seiner Schwester Charlotte (2) ist es das dritte Kind des Paares.