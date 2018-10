Große Bühne des Handels

Ein Teil der Arbeit des Zwingenberger Gewerbevereins erfolgt im Jahreslauf eher „hinter den Kulissen“, so zum Beispiel das Sponsoring von Vereinen und Initiativen. Alle zwei Jahre indessen sucht der Gewerbeverein die große Bühne, so auch in diesem Jahr:

Bereits zum 21. Mal findet jetzt die Zwingenberger Gewerbeschau in und vor der Melibokushalle statt. Organisiert und veranstaltet durch die Ehrenamtlichen des Gewerbevereins präsentieren sich mehr als 25 Unternehmen aus Zwingenberg und der Region einem interessierten Publikum.

Ich lade Sie herzlich dazu ein, uns an diesem zweiten Oktoberwochenende zu besuchen und mit den ausstellenden Handwerkern, Dienstleistern und Einzelhändlern ins Gespräch zu kommen. An beiden Tagen wird in der Mehrzweckhalle ein buntes Kinderprogramm geboten, und auch für eine Bewirtung mit Speisen und Getränken ist gesorgt.

Wir freuen uns auf zwei informationsreiche Ausstellungstage, die durch Ihren Besuch für uns zu etwas Besonderem werden.

Johannes Fischer

Vorsitzender des

Gewerbevereins Zwingenberg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.10.2018