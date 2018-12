Große Unruhe bei Sirona und Suzuki

Bensheim.Bei Dentsply Sirona und Suzuki, zwei der größten Unternehmen der Region, ist die Zeit an und auch nach Weihnachten alles andere als eine stille Zeit. Suzuki hat Mitte November angekündigt, dass jeder zweite der 360 Arbeitsplätze nächstes Jahr wegfallen wird.

Die Konzernführung des Dentaltechnikkonzerns Dentsply Sirona in den USA hat aufgrund stark rückläufiger Umsätze und einem Einbruch des Gewinns ein umfassendes Kostensenkungsprogramm verkündet. Das beinhaltet den konzernweiten Abbau von bis zu acht Prozent der Arbeitsplätze. Welche Auswirkungen das Programm auf den Sirona-Standort Bensheim mit seinen rund 2000 Arbeitsplätzen hat, war auch bis Weihnachten noch nicht klar.

Bensheim-Chef Michael Geil hob zuletzt gegenüber dieser Zeitung die Vorzüge des Standorts hervor. Dieser werde bei der Konzernstrategie, sich auf Innovationen als Wachstumstreiber zu konzentrieren, eine wichtige Rolle spielen. Ob das auch vor dem Abbau von Arbeitsplätzen schützt, ist allerdings ungewiss. Noch laufen Gespräche von Management und Betriebsrat.

Deutlich heftiger als bei Dentsply Sirona fällt das Sparprogramm von Suzuki in Bensheim aus. Von den 360 Arbeitsplätzen fallen im kommenden Jahr 180 im Zuge der Verlagerung von Aufgaben nach Ungarn weg. „Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant“, sagte eine Unternehmenssprecherin Ende Oktober.

Suzuki soll in Bensheim bleiben

Das Unternehmen sehe sich „ganz klar in der Verantwortung, eine reibungslose, geeignete und faire Lösung für alle Mitarbeiter zu finden“, ergänzte sie. Ob es sich dabei um Altersregelungen, Abfindungsangebote oder andere Varianten handelt, ist offen. Auch hier verhandeln Betriebsrat und Management.

Klar ist aber schon heute: Der Standort Bensheim soll auch mit verkleinerter Belegschaft erhalten bleiben. Das versicherte Seiichi Maruyama, Vorsitzender der Suzuki-Geschäftsführung in Deutschland, Bensheims Bürgermeister Rolf Richter. Es gehe auch nicht darum, den Standort Bensheim schrittweise aufzugeben – oder gar um einen Rückzug von Suzuki aus Deutschland. Ziel der Verlagerung sei die Bündelung aller Aktivitäten mit europaweiter Ausrichtung am Standort Esztergom in Nordungarn, dem einzigen Produktionsstandort von Suzuki in Europa. mir

