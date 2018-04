Große Zukunftspläne

Anzeige

Besonders die Möglichkeit Arbeits- und Ausbildungsplätze an der Bergstraße zu schaffen, ist Preis besonders wichtig. Neben Trainern in Voll- und Teilzeit bietet EASYFITNESS Bensheim auch eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann an. Zudem ist das Studio nach wie vor auf der Suche nach einem Studenten für den Studiengang Fitnessökonomie. Neben einem jungen und engagierten Team warten in dem Fitnessclub professionelle Verkaufsschulungen sowie interne Fachseminare für den Bereich Sport- und Ernährungswissenschaften auf die Mitarbeiter. lb/pr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.04.2018