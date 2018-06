Großer Schautag im Heidelberger Studio

Anzeige

Heidelberg/Oftersheim.Was soll mir meine neue Küche bieten? Wie viel Platz habe ich für Geräte und Möbel? Wie werden Schränke und Geräte optimal arrangiert? Welche Trends sind angesagt? Fragen über Fragen, die beim ersten Heidelberger Küchenschautag im März von den Kall-Küchenprofis auch gerne und kompetent beantwortet wurden. „Die Leute haben sich damals sprichwörtlich die Klinke in die Hand gegeben“, freut sich Oliver Schmidt noch heute über den großen Zuspruch zum Saisonauftakt.

„Wer im März keine Zeit hatte, unsere komplett neu arrangierte Ausstellung im Heidelberger Studio anzuschauen, der kann das jetzt gerne nachholen und am Sonntag, 10. Juni, von 11 bis 17 Uhr vorbeischauen. Da besteht die Gelegenheit für eine freie Umschau bei Kaffee und Kuchen“, lädt Küchen-Kall-Geschäftsführer Schmidt im Namen des gesamten Teams auch gleich zum zweiten Küchenschau-Sonntag des Jahres in die Hebelstraße ein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auf über 400 Quadratmetern gibt es in den neu gestalteten Ausstellungsräumen faszinierende Küchen in verschiedensten Ausführungen zu sehen, Details wie auswechselbare Griffe oder eingefräste Griffleisten, die nahezu unsichtbar das Öffnen von Türen und Schubladen ermöglichen, können bestaunt und ausprobiert werden.