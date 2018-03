Grüne empfehlen Manuel Just

Anzeige

Weinheim.Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und die kann sich der amtierende Hirschberger Bürgermeister und Oberbürgermeister-Kandidat Manuel Just machen: Nach der CDU und den Freien Wählern (FW) haben nun auch die Grünen/Alternative Liste (G/AL) eine entsprechende Wahlempfehlung abgegeben. Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung sprachen sich 16 der Anwesenden für Just aus, es gab vier Enthaltungen und eine Nein-Stimme. Insgesamt zählt die G/AL Weinheim gut 60 Mitglieder. In einer Mitgliederversammlung zuvor hatten sich die Politiker bereits mit dem Thema befasst, eine Tendenz für Just war schon damals absehbar.

Die Entscheidung basiert auf den Ergebnissen der Arbeit einer fünfköpfigen Findungskommission, die über Wochen Gespräche mit den verschiedenen Kandidaten führte. „Es war keine leichte Entscheidung“, sagte Fraktionssprecherin Elisabeth Kramer. Am Ende aber habe man viele interessante Schnittmengen entdeckt. Welche das genau sind, darüber hüllen sich die Mitglieder noch in Schweigen und gehen stattdessen auf die großen übergeordneten Themen ein wie Wohnungsbau, Konsolidierung des Haushalts, Umwelt- und Klimaschutz, Gewerbeentwicklung samt Bürgerbeteiligung oder auch ein modernes Verkehrskonzept.

Arbeit an Wahlprogramm

Details sollen nun in den kommenden Wochen herausgearbeitet werden, eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus G/AL, CDU, FW und dem Kandidaten Just selbst wird sich damit befassen. „Bis in vier Wochen muss das Wahlprogramm draußen sein“, äußert sich Uli Sckerl, Landtagsabgeordneter der Grünen, dazu.