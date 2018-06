Grüne Oase statt der grauen Wände

Anzeige

Geschickt platzierte Einrichtungsmaterialien verstärken dieses Spiel mit Licht und Schatten, so dass sich die Tiere – je nach Stimmung - in den hellen oder in den eher dunkleren Bereichen aufhalten können. „Wir freuen uns, dass nun in einem weiteren Gehege die Wände in dieser Weise gestaltet werden konnten. Dank der Unterstützung der Sparkasse Heidelberg, zieht so nach und nach immer mehr tropisches Flair im Großen Affenhaus ein“, berichtet Frank-Dieter Heck, kaufmännischer Geschäftsführer im Zoo.

Bereits 2015, als die Kattas als neue Tierart in den Zoo Heidelberg einzogen, konnten mit Unterstützung der Sparkasse die Wände des Katta-Geheges im Stil eines tropischen Regenwaldes bemalt werden. Zoobesucher, die das Affenhaus erkunden, freuen sich ebenfalls über die Wandgestaltung, die sehr gut zur üppigen Vegetation im Inneren des großen Affenhauses passt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.06.2018