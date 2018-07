Grund zur Freude: 40 Jahre Pfitzenmeier

Anzeige

Eins ist sicher: Wer regelmäßig Sport macht und sich bewegt, lebt gesünder. Das ist durch zahlreiche Studien belegt und auch im Alltag sichtbar. Der Ausgleich zur Arbeitswelt, die sich in den letzten Jahren in vielen Berufen immer mehr vor den Computer verlagert hat, ist extrem wichtig. Haben Sie schon einmal Ihre Haltung vor dem Computer beachtet? Meistens etwas eingesunken, auf keinen Fall optimal.

Glücklich durch Bewegung

Und wer ständig nur arbeitet, sich kaum bewegt, der fühlt sich auf lange Zeit auch unfit. Dem gilt es entgegenzuwirken. In den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts gibt es vielfältige Trainingsmöglichkeiten für diejenigen, die lieber alleine trainieren. Wer sich lieber in der Gruppe bewegt, der ist in den über 1000 Kursen und Workouts, die wöchentlich in den Premium Clubs und Resorts stattfinden, optimal aufgehoben. Von TRX bis Zumba und Yoga in verschiedensten Formen gibt es wirklich alles. Der große Vorteil: Durch Bewegung werden Endorphine freigesetzt, die wiederum für mehr Lebensfreude sorgen, uns also glücklich machen. Und wer will nicht glücklich sein? Na also. Kurzum: Pfitzenmeier und Wohlbefinden sind eins.

Natürlich ist das Training anstrengend. Wie in den meisten Lebensbereichen ist ein Fortschritt zu Beginn häufig schnell sichtbar. Mit der Zeit aber wird es zäh, man benötigt nicht nur sportlich gesehen Ausdauer, sondern bei der Umsetzung vor allem auch Geduld. Letztendlich freuen wir uns dann über jeden Erfolg umso mehr, wenn wir wissen, was für eine Arbeit dahinter steckte, was wir geleistet haben.

Trainingserfolge in allen Bereichen

Wer zum Beispiel bei Pfitzenmeier trainiert und sich die berühmte Bikinifigur zum Ziel setzt, wird diese im Sommer sicher stolz zeigen. Training ist also eine Angelegenheit der Ausdauer. Ausdauertraining wiederum ist ein kleiner, aber wichtiger Bestandteil der Fitness, der unweigerlich auch zu mehr Bewegung führt.

Und die, das wissen wir inzwischen, sorgt für Glücksgefühle. Nicht nur kurzfristig, denn Sport wirkt auch präventiv. Volkskrankheiten wie Rückenschmerzen können durch Bewegung vermieden oder zumindest gelindert werden. Durch das richtige Training unter Anleitung der ausgebildeten Trainer in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts können einzelne Bereiche auch gezielt angesprochen werden.

Beim Trainieren geht es auch darum, einfach mal abzuschalten. Das funktioniert in der Regel nur im Urlaub – und aufgrund der Smartphones auch dort inzwischen manchmal nicht mehr. Dabei ist die Zeit für sich, die Zeit zum Entspannen, wichtig für das Wohlbefinden – und genau das ist in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts möglich.

Neben den vielfältigen sportlichen Möglichkeiten wird auch Wellness großgeschrieben. Mehrere Saunen und Dampfbäder mit verschiedenen Duftessenzen verwöhnen die Sinne und lassen den Alltagsstress vergessen. Ein wahrer Kurzurlaub, für den man gar nicht weit fahren muss. In den Standorten mit AquaDomes sind Kurse im Wasser möglich, ansonsten gibt noch zahlreiche Kurse an Land, bei denen sicher für jeden Geschmack das richtige Work-out dabei ist. Was Wellness für den Geist ist, sind Workouts für den Körper – ein optimaler Ausgleich! zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018