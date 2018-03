Gruseliges Familienglück

Anzeige

Der Bremer David Safier weiß, was seinen Lesern gefällt. Seinen kommerziellen Erfolg als Schriftsteller verdankt der Drehbuchautor einer leichtfüßigen Erzählweise mit genauen, sehr komischen Alltagsbeobachtungen, in denen sich jeder wiederfinden kann. Die Romane „Mieses Karma“ und „Jesus liebt mich“ wurden millionenfach verkauft; letzterer wurde 2012 mit Jessica Schwarz und Florian David Fitz in den Hauptrollen verfilmt. Nun hat der deutsche Filmemacher Holger Tappe („Konferenz der Tiere“, 2010) aus Safiers viertem Buch „Happy Family“, das in 18 Sprachen übersetzt und in 35 Ländern veröffentlicht wurde, einen Animationsfilm (2017) gemacht, der den Vergleich mit internationalen Produktionen keineswegs zu scheuen braucht.

Kostümparty mit Folgen

Manchmal ist es ein Gräuel mit der Familie: Die Kinder streiten nur, und das eheliche Leben dümpelt vor sich hin. Um etwas zu unternehmen, schleppt Emma Wünschmann ihre Familie auf eine Kostümparty, die allerdings ein tragisches Ende nimmt.

Denn die Hexe Baba Yaga verwandelt alle in Monster: Mama Emma in eine Vampirdame, Papa Frank in Frankenstein, Tochter Fay in eine Mumie und Sohn Max in einen Werwolf.