Gute Banken, böse Banken

Anzeige

Im Rausch aus Arbeit und schnellem Leben zeigen sich erste Risse in den Persönlichkeiten von Jana und ihren Teamkollegen Thao Hoang (Mai Duong Kieu) und Adam Pohl (Albrecht Schuch). Während die Task Force der Global Invest andere Banken bei der Finanzierung eines Leipziger Städtebauprojektes ausstechen will, droht im Hintergrund ein krimineller Deal aufzufliegen, der das gesamte Finanzsystem im Schieflage bringen könnte.

Warum ist „Bad Banks“ so gut? Im Gegensatz zur typischen deutschen TV-Serie wird hier nicht, wie man beim Lesen annehmen könnte, aus Sicht einer jungen, unbefleckten Heldin erzählt. Hauptfigur Jana ist komplex, ambivalent und – wie alle Banker in der Serie – durchaus für haltlose Überraschungen gut. Die fantastisch spielende Paula Beer (Nachwuchsdarsteller-Preis in Venedig für François Ozons „Frantz“) fügt sich in ein bärenstarkes Ensemble von etwa zehn Hauptfiguren ein, deren Geschichten das brutale Geschäft, in dem sie arbeiten, auf unterschiedliche Art spiegeln. Dennoch schafft es Regisseur Christian Schwochow, auch Sog und Faszination des Finanzgeschäfts einzufangen.

„Viele der Filme über die Finanzkrise 2008“, analysiert der 39-Jährige, „erzählen aus einer gesicherten Position heraus: Sie betreiben Banker-Bashing. Das ist langweilig. Klar, wir berichten aus einer kranken Welt. Aber einer, die zunächst sexy ist und erst mal viel Spaß macht.“ Der dreifache Grimme-Preisträger verwandelt Bankentürme in Spielflächen, die sich für eine deutsche Serie ungewohnt echt anfühlen. Serienfans und Cineasten dürfen sich „Bad Banks“ wie eine Mischung aus der dänischen Politerzählung „Borgen“ und dem intensiven Thrillerkino des Amerikaners Michael Mann („Heat“, „Insider“) vorstellen. Mit anderen Worten: ziemlich fantastisch. tsch/jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018