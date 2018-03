Haderlumpen in der Heidenberghalle

Anzeige

Reichelsheim.Wahre Liebe und Herzblut für die Musik – das zeichnet die Zillertaler Haderlumpen aus und macht sie zu dem, was sie sind: Gern gesehene Gäste in Reichelsheim. Am Samstag, 24. Februar, sind sie ab 20.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Reichenberghalle zu Gast und starten die große „Lumpenparty“.

Die drei Jungs aus Zell am Ziller leben genau das Leben, von dem sie singen, lieben das schöne Zillertal und die Fans strömen zu Tausenden zu ihren Konzertterminen, um ihre „Lumpen“ hautnah zu erleben. Über 140 Mal im Jahr steht das Trio auf der Bühne und füllt Hallen in ganz Europa. Heute mit derselben Leidenschaft wie vor 31 Jahren. Mittlerweile 22 CDs zeugen vom Erfolg des Trios, das sein Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Zillertaler Heimat nimmt.

Eintrittskarten gibt es beim Buchungs- und Informationszentrum der Gemeinde Reichelsheim, Zimmer 6, Telefon: 06164/508-30, -26 oder -38, E-Mail: touristinfo@reichelsheim.de.