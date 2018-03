Hambacher Schloss wird zum Krimi-Tatort

Anzeige

Autor Harald Schneider (Bild) lässt seinen 15. Krimi mit dem Titel „Hambacher Frühling“ um den skurrilen Schifferstadter Kriminalhauptkommissar Reiner Palzki in den Mauern des Hambacher Schlosses spielen. Wie in all seinen Krimis zuvor hat Schneider den Ort der Handlung genau inspiziert und schickt seinen Helden zu Stellen, die ein Besucher kaum zu Gesicht bekommt. „Wir hatten einen Mordsspaß bei diesem Projekt“, sagt auch die geschäftsführende Schlossmanagerin Ulrike Dittrich, hocherfreut über die zusätzliche Werbung für das Wahrzeichen der Demokratie.