Handtuch in Küche fängt Feuer

Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wurde am späten Dienstagabend zu einem Brandmeldealarm in die Seniorenresidenz am Schlossberg alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Handtuch im Küchenbereich in Brand geraten war.

Ein Mitarbeiter konnte das Feuer löschen. Dabei zog er sich Verbrennungen zu, die rettungsdienstlich behandelt werden mussten. Die Feuerwehr führte

...

Sie sehen 40% der insgesamt 1000 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018