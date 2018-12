HardChor gibt Konzert

Der Heidelberger HardChor ist seit Jahren Garant für kluge Unterhaltung mit brillanter Musik und trockenem Humor, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 8. Dezember, 20 Uhr, sind die Sänger in der Alten Druckerei zu Gast.

Im neuen Programm unter dem Titel „Singen ist auch keine Lösung“, stellen sich die Männer den ganz großen Fragen der Zeit. Bei seiner Suche nach Antworten lässt der maskuline Klangkörper Jahrzehnte geordneten Chorgesangs hinter sich und erhält musikalische Orientierung durch Melodien von Udo Jürgens, Frank Zappa, Frank Sinatra, Peter Gabriel und Queen.

Tickets sind im Kartenshop der DiesbachMedien erhätlich, Friedrichstraße 24, Weinheim, Telefon 06201/8 13 45. wn

