Hardy Krüger mit neuem Erzählband

Der Schauspielstar und Bestsellerautor Hardy Krüger hat kurz vor seinem 90. Geburtstag sein 18. Buch vorgelegt. Der Band „Ein Buch von Tod und Liebe“ (Hoffmann und Campe, Hamburg) enthält sechs bereits früher erschienene Erzählungen aus seiner Feder. „Die literarischen Geschichten spiegeln direkt, was mich im Leben stark geprägt hat. Etwa das Erlebnis mit einem geliebten Mädchen, das bei einem Bombenangriff umgekommen ist“, sagte Krüger (Kinoerfolg „Hatari!“) gestern in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Somit schlössen einige der Erzählungen an seine Kriegserinnerungen „Was das Leben sich erlaubt“ an, mit denen er Ende 2016 großen Erfolg hatte. Damals habe er vor allem junge Leser vor Rechtsextremismus und Politikverdrossenheit warnen wollen, erklärte der Autor. Diesmal schildert er etwa auch die Faszination Afrikas. Krüger wurde am 12. April 1928 in Berlin geboren. Internationale Kinokarriere machte er mit der britischen Produktion „Einer kam durch“. (– Hardy Krüger:„Ein Buch von Tod und Liebe“, Hoffmann und Campe, Hamburg. 176 Seiten, 18 Euro). dpa