Harry, Horror, Herr der Ringe

Die Bibliothek sei in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einem Treffpunkt für Phantastik-Freunde aus aller Welt geworden, lobt Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). „Dass sie darüber hinaus auch gesellschaftlich engagiert ist und sich in der Flüchtlingsarbeit besonders für die Sprachkompetenz von Flüchtlingen einsetzt, zeigt, dass sie auf der Höhe der Zeit ist.“

In den vergangenen Jahren hat nicht allein Harry Potter (J.K. Rowling) der Phantastik zum Aufwind verholfen, wie Bibliotheksleiterin Twrsnick sagt. Auch der PISA-Schock 2001 habe eine Rolle gespielt. Zumindest habe die Bibliothek seitdem ein größeres Interesse an ihrer Sammlung registriert – weil klargeworden sei, dass Fantasy-Romane und Co. Kinder und Jugendlichen einen guten Zugang zur Literatur vermitteln könnten. Der PISA-Test offenbarte damals unterdurchschnittliche Leistungen an Deutschlands Schulen.

Schafft es ein Werk der Phantastik in den „Mainstream“, so bekommt auch das die Bibliothek zu spüren. Etwa die Begeisterung für Bücher – oder deren Verfilmung – wie „Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien oder auch „Das Lied von Eis und Feuer“, geschrieben von George R.R. Martin, das als TV-Serienhit „Game of Thrones“ bekannt ist. Solche Wellen gebe es immer wieder, sagt Twrsnick.

Die Faszination für phantastische Literatur erklärt sich nach ihren Worten unter anderem dadurch, dass die Geschichten einen „Möglichkeitsraum“ bieten. Sie erlaubten, einen Schritt weiter zu denken. Hinzu komme der Zweifel und der damit verbundene „Thrill“: Ist das jetzt die Realität? Was wäre, wenn?

Seit etwa drei Jahren bemerkt die Wetzlarer Bibliothek einen neuen Trend: Es melden sich Unternehmen, die sich für die Zukunft rüsten wollen und sich daher für die in den Büchern versteckten Ideen interessieren. Mitarbeiter der Bibliothek durchstöbern dann im Auftrag dieser Firmen den Bestand, auf der Suche nach möglichen Zukunftsszenarien. In der Science Fiction sei ja alles schonmal vorgedacht worden, sagt Twrsnick. „Die Ideen sind schon da.“

