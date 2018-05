Heidelberger Traditionsbäckerei ringt um Zukunft

Anzeige

Die Heidelberger Bäckerei Mantei (Bild) ist zum zweiten Mal in ihrer Geschichte zahlungsunfähig. Das Unternehmen hat beim Amtsgericht Heidelberg Insolvenzantrag gestellt. Zunächst sollen die zwölf Filialen in der Region mit rund 80 Mitarbeitern normal weiterlaufen. „Es wird alles getan, um Mantei zu erhalten“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Holger Blümle laut Mitteilung. „Es tut uns im Herzen weh, wenn es einem so renommierten Betrieb wie Mantei nicht vergönnt ist, wieder auf die Beine zu kommen“, sagte die Geschäftsführerin des Bäckerinnungsverbandes Baden, Ute Sagebiel-Hannich.