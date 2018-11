Heiterer Gang durch den Advent

Darmstadt/Heidelberg.Das traditionelle Konzert „Gang durch den Advent“ findet am kommenden Samstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in der Darmstädter Pauluskirche und am Sonntag, 9. Dezember, ebenfalls ab 17 Uhr in der Heidelberger Peterskirche statt. Der Konzertchor Darmstadt, ein Instrumentalensemble und Jan Wilke an der Orgel stimmen das Publikum unter der Leitung von Wolfgang Seeliger mit besinnlicher und fröhlicher Musik auf Weihnachten ein.

Mit heiteren und besinnlichen Texten rund um Advent und Weihnachten führt die renommierte Schauspielerin Gesine Cukrowski bei beiden Konzerten durch das Programm. Sie ist bekannt aus vielen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen wie dem „Tatort“ oder „Das Wunder von Bern“ und engagiert sich daneben für soziale und humanitäre Projekte. Zum Schluss der Konzerte darf das Publikum mitsingen und geht mit einem „O du fröhliche“ im Ohr nach Hause. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.12.2018