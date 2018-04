Heizungspumpen tauschen und Förderung kassieren

Anzeige

Damit die „Umrüstungswilligen“ entsprechend professionell bedient werden, hat die AVR Energie bei diesem aktuellen regionalen Klimaschutzprojekt einen Kooperationsvertrag mit der Firma Essenpreis Haustechnik in Östringen abgeschlossen. „Der erfahrene und kompetente Partner wird den Kunden bei der Umrüstung ihrer Anlagen gerne zur Seite stehen und sie in allen Projektphasen umfassend beraten und betreuen. Zudem ist die Firma Essenpreis ein Unternehmen aus der Region. Das entspricht unserer grundsätzlichen Firmenphilosophie, die hiesigen Wertschöpfungsketten möglichst in der Region zu belassen“, erklärt Prokurist Thomas Brümmer von der AVR Energie.

Experten kommen vor Ort

„Der beste Einstieg in das Thema ist auf jeden Fall das persönliche Gespräch mit einem unserer Experten“, sagt Eduard Quindt von der Firma Essenpreis und erläutert die Vorgehensweise. „Der Kunde meldet seinen Umrüstungswunsch zunächst online bei der BAFA an, um die entsprechende Förderung zu bekommen. Im nächsten Schritt erhält er von uns ein Angebot für den Pumpentausch und von der AVR Energie eines für die Ökostrom-Lieferung. Ist das Gesamtangebot akzeptiert, machen sich unsere Fachleute an die Arbeit und alles geht seinen gewünschten Gang“, so Quindt. zg

Info: Alle notwendigen Schritte und Erläuterungen findet man onlineunter der Adresse www.pumentausch2018.de.

