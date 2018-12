Helmut Sachwitz macht Schluss

Bensheim.Wer wird neuer Erster Stadtrat in Bensheim? Diese Frage soll spätestens am 23. Mai 2019 geklärt werden, wenn die Stadtverordnetenversammlung einen Nachfolger für Helmut Sachwitz wählen muss.

Der 61-Jährige hatte Ende November verkündet, dass er für eine dritte Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht. Als Hauptgrund für seinen Abschied nach zwölf Jahren führt der gebürtige Rheinländer sein Alter an. Würde er in eine dritte Amtszeit gehen, stünde er an deren Ende kurz vor seinem 69. Geburtstag.

„Es gibt aber noch so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftigen möchte, die ich angehen will. Ob das mit 69 Jahren noch so funktioniert, hat man selbst nicht in der Hand“, erklärte er im Gespräch mit dem BA. Als typischer Pensionär sieht er sich aber nicht. Neben seinen Hobbys wolle er sich weiter um fachliche Themen kümmern. Seine Amtszeit endet am 14. Oktober.

Sachwitz kam mit seiner Familie 1999 nach Bensheim. Damals arbeitete der Architekt noch für das Dezernat Hochbau beim Bauamt der Stadt Frankfurt. Im Jahr 2003 wurde er als Nachrücker Stadtverordneter für die Bensheimer CDU, ab August 2006 leitete er den Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss. Im Juli 2007 wurde Helmut Sachwitz zum Ersten Stadtrat gewählt, 2013 kam es zur Wiederwahl.

Im Dezember brachte die Stadtverordnetenversammlung mit den Stimmen der Koalition aus CDU, GLB und BfB einen Wahlvorbereitungsausschuss auf den Weg und legte den Wahltermin (23. Mai) fest. Ein Antrag der FDP, die Stelle künftig nur noch mit einem ehrenamtlichen Dezernenten zu besetzen, um Kosten zu sparen, fand keine Mehrheit.

So bleibt es in Bensheim erwartungsgemäß bei drei Hauptamtlichen im Magistrat. Wer neben Bürgermeister Rolf Richter und Stadtrat Adil Oyan in Amt und Würden kommt, wird sich nun zeigen. dr

