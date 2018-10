Herzige Bekenntnisse auf der Hochzeitsmesse

Kaum ein Wochenende ohne Trauung in Mannheims Kirchen. Wer kirchlich heiratet, stellt seine Liebe und zweisame Zukunft unter Gottes Schutz. Welche Möglichkeiten es gibt, im kirchlichen Rahmen „Ja, ich will“ zu sagen, darüber informieren an diesem Wochenende, 20. und 21. Oktober, Seelsorgende und Ehrenamtliche am ökumenischen Info-Stand der Evangelischen und Katholischen Kirche bei der Hochzeitsmesse TRAU in der Maimarkthalle von 10 bis 18 Uhr. Besucher können sich zudem an der Liebeswand mit herzigen Bekenntnissen nach dem Motto „Ich liebe dich, weil . . .“ verewigen. schu/dv (Bild: kathma.de)

