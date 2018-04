Heute schon Puma gegessen?

Anzeige

Die Situation hat doch einiges von einem anheimelnd-gemütlichen Winterdinner zu zweit. Draußen ist es dunkel mit dicker Schneedecke. Drinnen prasselt ein kleines Feuer, darüber brutzeln Fleischstückchen. Ben (Idris Elba) gibt Acht darauf, dass sie schön durchbraten. „Iss langsam“, rät er der Journalistin Alex (Kate Winslet), „das muss gut verdaut werden“. Zum Barbecue fehlen nur die leckeren Soßen.

Das hängt damit zusammen, dass Ben und Alex in einem Flugzeugwrackteil hoch oben in den Bergen fernab der Zivilisation hocken. Das Fleisch stammt von einem Puma, den Alex in Notwehr erlegt hat.

Die Delikatesse lässt die beiden näher zusammenrücken. Konsequent setzt „Zwischen zwei Leben - The Mountain between us“ (2017) das romantische Grundprogramm seines Überlebens-Abenteuers um: Jede Bedrohung wird zum Zugewinn an Zweisamkeit. Auch ohne hohes Niveau wird daraus ein kuscheliger Film.