„Hier bin ich angekommen“

Im Januar 1996 eröffnete Christian Sälzer seine Zahnarztpraxis in Lorsch, nachdem er zuvor Zahnmedizin an der dafür begehrten Universität Heidelberg studiert hatte. Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammend, glaubte Christian Sälzer von Anfang an an die Region Bergstraße. „Die Meinung war damals, dass modernste Zahnmedizin nur in großen Städten möglich ist“, sagt Sälzer. Doch er war anderer Meinung: „Das tolle Potenzial von Menschen und die damals bereits angesiedelte High-Tech-Branche haben mich bestärkt, bereits Ende der 90er Jahre Themen wie dentale Implantate, Laser oder professionelle Zahnreinigung nach Lorsch zu bringen.“ Heute sagt er, die Region habe seine Erwartungen sogar noch übertroffen: „Meine neueste High-Tech-Errungenschaft, ein 3-D-Röntgengerät, stammt aus Bensheim.“

Beste Voraussetzungen also, um die eigenen hohen Ansprüche in der Praxis umzusetzen. Dort dreht sich alles um den gesunden Mund. Dazu gehört nicht nur die Prophylaxe, sondern auch zahlreiche weitere Behandlungsmöglichkeiten zählen zum Standard in der Zahnarztpraxis von Christian Sälzer. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Implantologie. In diesem Bereich kann Sälzer auf über 20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken und seinen Patienten so die bestmögliche Behandlung zukommen lassen.

In entspannter Wohlfühlatmosphäre wird in der modernen Lorscher Praxis versucht, optimal auf die Wünsche und Bedürfnisse der Patienten einzugehen. Auch ein eigenes zahntechnisches Labor ist vorhanden. Die kurzen Wege tragen zur gelassenen Atmosphäre noch zusätzlich bei.