Hier schlafen kleine Seeräuber in Schiffchen

Anzeige

Die Augenklappe zurecht ziehen und Segel setzen: Jetzt wird Kurs auf das Legoland genommen! Zu Saisonbeginn am Samstag, 24. März, setzt das Legoland Deutschland Resort im bayerischen Günzburg neue Maßstäbe, und zwar nicht nur bei den Attraktionen in den Themenwelten. Der beliebte Freizeitpark erweitert auch sein Übernachtungsangebot. Im Legoland-Feriendorf haben Gäste von nun an eine weitere Möglichkeit, ihren Parkbesuch durch ein außergewöhnliches Übernachtungserlebnis zu verlängern. Neben drei Burgen, verschiedenen Themenhäusern und Schlaffässern gibt es ein neues Themenhotel: das Legoland-Pirateninsel-Hotel.

Und das Beste: In Kooperation mit Legoland und dieser Zeitung bekommt eine Familie – zwei Erwachsene und zwei Kinder – die Möglichkeit, schon vor der Eröffnung das Hotel zu besuchen und nach einer Übernachtung die Saisoneröffnung im Legoland zu erleben. Unsere Zeitung trifft die Familie dann vor Ort und begleitet sie in Wort und Bild bei einigen ihrer Erlebnisse. Das Besondere: Die Legoland-Eröffnung ist stets ein toller Event, der von Medien begleitet wird. Auch prominente Gäste sind vor Ort – im Vorjahr war beispielsweise Lilly Becker, die Frau von Tennislegende Boris Becker, mit Söhnchen Amadeus dabei.

Mitmachen und gewinnen Bereits einen Tag vor Hotelbetrieb lädt das Legoland Deutschland Resort zu einer exklusiven Vor-Eröffnung am Freitag, 23. März, ein. Wir verlosen einen Familienaufenthalt (2 Erwachsene, 2 Kinder) im neuen Legoland-Pirateninsel-Hotel exklusiv für den 23. März mit Besuch des Legoland Deutschland Freizeitparks am Saisoneröffnungstag, Samstag, 24. März. Im Gewinn enthalten sind eine Übernachtung und Frühstück im Pirateninsel-Hotel am 23. März sowie Tageskarten für den 24. März für vier Personen. Der Gewinn kann ausschließlich am 23./24. März eingelöst werden! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer gewinnen möchte, lässt seiner Kreativität freien Lauf und gestaltet ein Kunstwerk mit Piraten (gemalt, gebastelt). Das wird an die Schwetzinger Zeitung, Betreff: Legoland-Pirateninsel-Hotel, Carl-Theodor-Straße 1, 68723 Schwetzingen mit Adresse, Telefonnummer und dem Alter der Kinder gesendet. Einsendeschluss: 5. März. Der Gewinner wird benachrichtigt. bbm/lld/kaba

Und was erwartet unsere Leser und die Legoland-Gäste in dem neuen Piratenhotel? Schlafschiffchen, Seeräubermenüs, Piratenschiff-Spielplatz – im neuen Themenhotel gibt es alles, was sich kleine Seebären nur wünschen können. Die gesamte Anlage ist L-förmig um einen großen Spielplatz angeordnet und einer Seeräuberinsel mit Hafenquartieren nachempfunden. Das Hotelgebäude verfügt über 142 thematisierte Zimmer, die mit Elternschlafbereich und separatem Zimmer für die Kinder Platz für vier oder fünf Personen bieten. Überall wird das Piraten-Motiv aufgegriffen und Hotelgäste genießen zwischen Holzplanken, Piratentapete und zahlreichen Lego-Modellen abenteuerliches Seeräuber-Flair. Zu den Besonderheiten des Hotels zählen die einzigartigen Schlafschiffchen, in denen Kids garantiert mit Freude zu Bett gehen, und Lego- Baukisten. Sie stehen im gesamten Hotel bereit, sogar die Kinderbetten sind mit Lego-Bauplatten zum Spielen ausgestattet. Zur Stärkung können hungrige Seebären das Hotelrestaurant „Piraten Taverne“ entern, bevor es zur fröhlichen Spielschlacht auf das riesige Piratenschiff im Freien und auf die Totenkopf-Insel geht.