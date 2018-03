Hier steckt paradiesisch viel Bewegung drin

Anzeige

Sportliche Familien sind im Vier-Sterne-Hotel Wahaha Paradise im Kärntner Rosental an der Drau und eingebettet in die herrliche Bergkulisse der Karawanken genau richtig. Das Resort ist auf große und kleine Gäste eingestellt, die in ihrer Freizeit am liebsten aktiv unterwegs sind.

In 49 großzügigen Appartements und vier modernen Chalets können sich Familien entfalten. Von der Kletterwand über Beachvolleyball, Minigolf, Tennis und Kleinfußball bis hin zur Cross Laufstrecke, zum Naturbadeteich, zum Bogenschießen, Slacklining und Technogym Fitnesscenter bewegen sich Kinder und Erwachsene auf einem acht Hektar großen Areal nach Herzenslust. „Wahaha“ – das bedeutet „lachendes Kind“ auf Chinesisch. Ein Kinderlachen ist einem im Wahaha Paradise sicher. Während Eltern ihre Workouts genießen oder sich in den Saunas, bei Massagen und Kosmetik entspannen (im Resort befindet sich eine 500 Quadratmeter große Wellnessoase), erleben die Kinder unvergessliche Stunden in der Fun & Sport Halle – ein Spielparadies mit Kletterwand, Rutschen und Bällebad, Air-Hockey, Tischfußfall und vielem mehr. Sobald der Frühling ins Land zieht, gilt das Rosental als eine der beliebtesten Wanderregionen im Süden Kärntens. Der Drauradweg und der Jakobsweg führen direkt durch das Resort (Radverleih im Hotel). Bootsausflüge auf der Drau starten beim Wahaha-Resort. Der Wörthersee mit all seinen Wassersportmöglichkeiten liegt lediglich eine halbe Autostunde entfernt. Neu gibt es dort ein eigenes Seebad für Gäste des Wahaha Paradise. Wer sieben Nächte bucht, der bekommt die Kärnten-Card für Erlebnis, Spaß und jede Menge Vorteile kostenlos. Insider-Info: Für die letzte Juni-Woche ist ein Ironman-Trainingscamp im Wahaha Paradise geplant. mk