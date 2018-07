„Hilfsbereite“ Frau bestiehlt Rentnerin

Anzeige

Eine 79-jährige, gehbehinderte Frau wurde am Montag gegen 13.50 Uhr in der Händelstraße bestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Geschädigte befand sich mit einem Einkaufswagen auf einem Parkplatz, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese bot der 79-Jährigen an, den Einkaufswagen zu ihr nach Hause zu schieben. Die Rentnerin lehnte das Angebot ab, doch die Unbekannte ließ nicht locker und setzte ihr Vorhaben schließlich durch. Auf dem Weg gelang es der Frau, aus der Handtasche der Seniorin deren Geldbeutel mit mehreren hundert Euro zu stehlen. Erst am darauffolgenden Tag bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und verständigte die Polizei. Eine Personenbeschreibung liegt den Ermittlern des Polizeireviers Weinheim bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/10030 zu melden. wn