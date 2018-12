Hitze, Hitze, Hitze

Wochenlang war es im Juli und August kaum zum Aushalten: Die Sonne schien gnadenlos vom wolkenlosen Himmel und bescherte auch der Bergstraße einen Sommer der Rekorde.

Kalte Duschen wurden gerne genommen – von Mensch (oben links) und Tier (rechts). Nicht unumstritten war der „Summer Splash“ eines Radiosenders in Lorsch (unten links). Badeseen wie in Bensheim (links) oder Freibäder wie in Lindenfels (oben) waren bestens besucht. Wohl dem, der ein Eiscafé in seiner Nähe hatte. Die Weinreben gediehen prächtig – die Lese begann rekordverdächtig früh. Doch die Hitze hatte auch ihre Schattenseiten: Die Böden trockneten aus (oben rechts), mehrfach brannten Stoppelfelder, im Altrhein lagen die Boote auf dem Trockenen. seg/Bilder: Funck (2), Neu (4), Lotz, Heiß, Nix (2)

