Hochglanz wie in Hollywood

Das Unglück kommt zurück

Schien sich das Blatt für Lukas Franke am Ende von Staffel eins endlich zum Guten gewendet zu haben, geht der Alptraum für ihn und seine Frau (Alexandra Maria Lara) von Neuem los. Wie das passieren konnte, wird mit einem recht billigen Erzähltrick erklärt: Die Hauptfigur erinnert sich einfach an nichts mehr. Alle Erinnerungen: verschwunden. So kann die rasante Story in Staffel zwei wieder von vorne losgehen. Bei den Schauspielern hat sich Schweighöfer Verstärkung geholt: Neu mit dabei sind Jessica Schwarz und der US-Amerikaner Michael Landes. Trotzdem wird klar: Von brillanten US-Serien wie „Mr. Robot“, in der experimentell aus der Perspektive eines Hackers erzählt wird, ist „You Are Wanted“ noch weit entfernt. In der ersten Staffel verknüpfte Schweighöfer, der in der zweiten Staffel zumindest die Regie abgibt, die Geschichte aus der Sicht des Hacking-Opfers mit einem leicht verständlichen Action-Zugang samt glänzender Hightech-Optik. Diesen Weg geht der Berliner nun konsequent weiter.

Edel inszenierte Spannung

Kosmopolitische Spannung, edel inszeniert: So könnte man die zweite Staffel „You Are Wanted“ kurz umschreiben. Böswilliger könnte man auch sagen: Klischeehaftes Actionfeuerwerk, oberflächlich geschrieben und beliebig durch US-Produktionen austauschbar. Was Schweighöfer in jedem Fall herausragend versteht, ist die qualitative Annäherung hiesiger Produktionen an einen internationalen Mainstream-Thrillerstandard, dem Deutschland bislang kaum gewachsen war. tsch

