Hockenheimer Dennis Kühlwein läuft für den guten Zweck

Dennis Kühlwein (Bild) will bis Ende dieses Jahres in jedem Bundesland bei einem Marathon starten. So möchte der 37-Jährige aus Hockenheim Spenden sammeln. Die Idee hat er gemeinsam mit dem Lampertheimer Marco Steffan entwickelt, der die Initiative „Athletes For Charity“ gegründet hat. Diese unterstützt Hobbysportler aus der Region beim Sammeln von Spenden für wohltätige Zwecke. „Bei fast

...

Sie sehen 67% der insgesamt 596 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.02.2018