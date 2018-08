Hoffmann bleibt vernünftiger Realist

Anzeige

Zwei Aktivposten fehlen

Der Blick geht voraus und da wartet bereits viel Arbeit auf ihn, denn mit Alexander Cermak (in der ersten Mannschaft Brühls) und Clemens Rinderknecht werden zwei Aktivposten nicht mehr dabei sein. Insbesondere der Verlust von Tormaschine Cermak, der 21 Saisontore beisteuerte, dürfte schwerwiegend sein. „Dieses Loch kann man gar nicht stopfen. Wir müssen das irgendwie kompensieren, aber die Person und den Spielertyp Cermak können wir nicht ersetzen“, sagt Hoffmann. „Vieles war auch auf ihn zugeschnitten.“

Neben dem Spieler und Torjäger Cermak muss Hoffmann zusätzlich auch auf seinen bisherigen Assistenten verzichten. Neue Unterstützung erhält er aber in Zukunft aber von Tim Heene und Nico Glässer, die dem Coach zur Seite stehen.

Wo denn der Weg des FVB II hingehen soll, will Steffen Hoffmann gar nicht konkret festlegen. „Ich will weniger einen Tabellenplatz ausgeben, als vielmehr das Ziel, den Spaß am Fußball und am Training zu bieten. Im Optimalfall will ich um die internationalen Plätze mitspielen“, verortet sich Hoffmann gemäß des Bundesliga-Jargons in den Bereich der ersten sechs oder sieben Tabellenränge.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018