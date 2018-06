Hollywood in der Wüste

Anzeige

Streifzug durch Tombstone

1939 bauten die Columbia Pictures das Tucson des 19. Jahrhunderts als Bühne für den Western „Arizona“ nach. In einem Minikino flimmern Filmausschnitte mit William Holden und Jean Arthur über den Monitor. „Old Tucson“ war der Drehort für mehr als 400 Pferdeopern und TV-Serien. „Rio Bravo“, „Wincester 73“, „El Dorado“ „High Chaparral“ und „Bonanza“ wurden in den Studios gedreht.

90 Autominuten von Tucson entfernt liegt Tombstone. In der ehemals reichen Silberminenstadt kann man auch als Schurke heute wieder etwas werden. Niemand weiß das besser als die Laiendarsteller von Wyatt Earp und Doc Holliday. Von Frühjahr bis Herbst sind sie mit Dutzenden von „Gangstern“ und „Cow-boys“ Touristen auf den Fersen, um ihnen Plätze vor dekorativen Westernfassaden zu zeigen. Im OK Corral wird die berühmteste Schießerei des Westens nachgestellt. Nur 30 Sekunden brauchten Wyatt Earp und Doc Holliday am 26. Oktober 1881, um Billy Clanton und die McLowrey Brüder ins Jenseits zu befördern. Diese Schießerei sichert Tombstones Bürgern auch 137 Jahre später noch Arbeit und Lohn. Als Kreuzritter gegen die Anarchie kam Earp in „Frontier Marshall“ (1939) und „Tombstone“ (1946) zu Filmehren.

Spannender als die nachlässig gespielte Platzpatronen-Posse ist ein Streifzug durch Tombstone. Ausstattung und Requisiten im alten Bird Cage Theater erinnern an die bleihaltigen Zeiten. Gegenüber an der messingbeschlagenen Mahagonitheke im original restaurierten Crystal Palace soll Wyatt Earp kräftig gebechert haben, bis er 1929 nach Kalifornien ging und als wohlhabender Halunke starb. Schandtaten anderer „prominenter“ Galgenvögel sind im Court House verewigt. Für die meisten reichte es nur bis zum Friedhof an der Ortseinfahrt. „Gehenkt“, „gelyncht“ oder „versehentlich erschossen“ steht auf den Grabsteinen des Boothill Graveyard.

Von Tombstone zum Monument Valley, jener dramatischen Kulisse für wilde Verfolgungsjagden, reichte den Guten und Bösen im Film ein forscher Minutengalopp. Tatsächlich sind bis zu der Außenstelle Hollywoods jenseits der Schnittkunst 700 Kilometer durch weites wüstes Land zurückzulegen.

High Noon in Arizona: Der Highway 163 gleicht einem schwarzen Pfeil, der sich geradewegs in den blauen Horizont bohrt. Man glaubt man kommt nie an, und genießt doch jede Meile. Im Monument Valley thronen unterhalb eines weitläufigen Plateaus auf einer unendlich scheinenden rotbraunen Sanddecke gewaltige Felsformationen. Zwei Millionen Jahre hat die Natur an den steinernen Riesenskulpturen gearbeitet.

„Land des schlafenden Regenbogens“ nennen die Navajos ihr Land in der Reservation. Vor dem Visitor-Center warten Indianer mit Geländewagen auf Kunden. Für Privatfahrzeuge sind weite Teile der Ebene gesperrt. Keine Reklametafeln oder Erfrischungsbuden stören hier den eigentümlichen Zauber dieser seit Jahrhunderten unverändert gebliebenen heiligen Landschaft der Indianer. Erst an den hektischen Autostraßen ihres Reservats stehen die steuerfreien Spielcasinos, Fastfood-Ketten und Souvenirläden. Hier aber, in der majestätischen Wildnis, herrschen Ruhe und Frieden.

Eine 27 Kilometer lange ringförmige Schotterpiste schlängelt sich durch „Marlboro-Country“, dem größten Film- und Werbeatelier der Welt. Vor 60 Jahren jagte John Ford in „Stagecoach“ Postkutschen und Indianer durch das gigantische Tal der Denkmäler und machte es mit seinen Western zu einem Touristenmagnet. Der Kramladenbesitzer Harry Goulding hatte dem Filmboss 1925 in Hollywood Fotografien von Monument Valley auf den Schreibtisch gelegt und auf das spektakuläre Panorama aufmerksam gemacht.

Bei den zu „Leinwandstars“ gewordenen drei Felsnadeln „Totem pole“ zeigt der indianische Fahrer auf den ehemaligen Regieplatz von John Ford. Apachen, wie sie der Hollywoodmeister in seinen Filmen zeigt, seien hier nie zu Hause gewesen. Der Regisseur habe das Volk von Geronimo nur wegen seiner kriegerischen Vergangenheit in Szene gesetzt.

Vorbilder für Karl May

Dann überrascht der Sprachenstudent und Nachfahre eines Stammeshäuptlings mit seiner profunden Kenntnis deutschsprachiger Abenteuerlektüre. Karl Mays Winnetou und Old Shatterhand seien zwar nur Romanfiguren, zwischen dem Apachenhäuptling Cochise und dem weißen Posthalter Thomas Jeffords hätte es aber tatsächlich eine vergleichbare Blutsbrüderschaft gegeben. „Diese innige Freundschaft hat 1872 sehr geholfen, dass Weiße und Indianer aufeinander zugegangen sind“, erzählt der Navajo und weiß zu berichten: „Cochise und Mr. Jeffords waren die Vorbilder für den deutschen Schriftstellers.“

Weiter geht die Tour zu einsamen Navajohütten und Höhlen mit Wandzeichen. Vor der Windschutzscheibe zoomen sich Felskolosse wie Geisterschiffe heran und bleiben im Rückspiegel zurück. Nur Staubwolken versperren von Zeit zu Zeit den Blick auf den „Wilden Westen“.

In Phoenix ist Gelegenheit, mit einem Heißluftballon aus der Abenteuerwelt zurück in die Gegenwart zu gleiten. Gemächlich schwebt der Ballon der aufgehenden Sonne entgegen. Und während der Blick über weites Land schweift, holen Bilder von gestern das Hier und Heute schon wieder ein: Kakteen, wohin das Auge schaut.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.06.2018