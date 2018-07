Hommage an Carl Philipp Fohr

Anzeige

Noch bis 26. August präsentiert die Graphische Sammlung des Hessischen Landesmuseums Darmstadt in der Karl-Freund-Galerie eine kleine Hommage an den Künstler Carl Philipp Fohr zum 200. Todestag des Romantikers. Fohr wurde 1795 in Heidelberg geboren und starb 1818 Rom: Am 29. Juni ertrakn er im Alter von 22 Jahren beim Baden im Tiber.

Heute gilt er als Inbegriff des „frühvollendeten“ Romantikers. Sein kurzes, tragisch abgebrochenes Leben erscheint geradezu als Sinnbild für den begeisterten Aufbruch und die geistige Spannbreite der deutschen Romantik. Damals bewegte Fohrs plötzlicher Tod die gesamte Künstlerschaft, denn der erst 22-Jährige galt als der begabteste Künstler in Rom.

Studium in München

Fohrs künstlerischer Werdegang ist eng mit Darmstadt verknüpft. Denn der Darmstädter Maler Georg Wilhelm Issel entdeckte sein Talent, nahm ihn mit nach Darmstadt und sorgte dafür, dass Erb- und Großprinzessin Wilhelmine von Hessen, geborene Prinzessin von Baden, seine Mäzenin wurde. Sie finanzierte sein Studium in München und später seinen Aufenthalt in Rom, zu dem Carl Philipp Fohr 1816 zu Fuß in Begleitung seines Hundes aufbrach.