Hündin bei Eiseskälte ausgesetzt

HANDOUT - 26.02.2018, Saarland, Saarbrücken: In eine Decke kuschelt sich Hündin "Sunny" im Tierheim von Saarbrücken. In einem Müllcontainer ausgesetzt wurde sie von einer Heim-Mitarbeiterin entdeckt. (zu dpa «Hündin bei Eiseskälte in Müllcontainer ausgesetzt» vom 28.02.2018) Foto: Tierschutzverein Saarbrücken/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

© dpa, Tierschutzverein Saarbrücken