Hunger auf mehr

Julian Nagelsmann will hoch hinaus. Der Fußball-Trainer will sich bei der TSG 1899 Hoffenheim, die er nach dieser Saison verlassen wird, gebührend verabschieden – am liebsten mit dem ganz großen Wurf: „Die Krönung wäre der Meistertitel. Dass das nicht einfach ist, weiß ich auch, aber ich strebe immer nach dem Maximalen was möglich ist und das ist der Meistertitel.“ Die Konkurrenz – bestehend aus den Großmächten aus München, Dortmund und Gelsenkirchen – wird das vernommen haben. Unterschätzt wird Hoffenheim nicht mehr, doch wer den 31-Jährigen kennt, der weiß, dass er mit Sicherheit alles daran setzen wird, die Ziele zu erreichen.

Es geht aber nicht nur um die Bundesliga, in der die TSG eine gute Rolle spielen möchte. Denn zum ersten Mal werden die Kraichgauer im Konzert der ganz Großen Europas mitmischen: Hoffenheim ist für die Gruppenphase der Champions League, die am Donnerstag, 30. August, im Grimaldi-Forum in Monaco ausgelost wird, gesetzt. Da es nach zehn Jahren in der Beletage des deutschen Fußball nun auch der erste Auftritt der TSG in diesem Wettbewerb sein wird, werden sie sich erst einmal in Topf vier wiederfinden.

Das hat zur Folge, dass die Gegner im schlimmsten Fall Real Madrid, FC Liverpool und AS Monaco heißen könnten. Aber den Hoffenheimern ist nicht bange. „Wir können eine Stolperfalle für große Vereine sein“, hofft beispielsweise Innenverteidiger Kevin Akpoguma auf die eine oder andere Überraschung.