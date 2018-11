„Ich dachte erst, das ist fast unmöglich“

Attraktiver Chefarzt in der Serie „Schwester Nikola“ oder besonnener Ermittler Robert Anders in „Der Kommissar und das Meer“ – viele kennen Walter Sittler (65) aus dem Fernsehen. Doch der Schauspieler fühlt sich auch auf der Bühne Zuhause und präsentiert dort unter anderem sein Programm „Ich bin immer noch da!“ In seiner Hommage an den großen Dieter Hildebrandt („Scheibenwischer“) liest Sittler eine Auswahl von Texten aus der Feder des 2013 verstorbenen Kabarettisten. Am Freitag, 7. Dezember, gastiert Sittler in der Alten Druckerei in Weinheim. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der Schauspieler, warum er Hildebrandt so bewundert, was politisches Kabarett ausmacht und wo die Herausforderung bei Komödien liegt.

Herr Sittler, es war der ausdrückliche Wunsch von Dieter Hildebrandts Witwe, Renate Küster, dass Sie seine Texte auf die Bühne bringen.

Walter Sittler: Das war eine große Überraschung für mich, da ich Dieter Hildebrandt zwar auf der Bühne erlebt, wir uns aber nie persönlich kennengelernt haben. Aber er wusste, dass ich mich politisch engagiere und unter anderem gegen Stuttgart 21 protestiert habe und dieses Projekt immer noch ablehne.

Waren Sie sofort Feuer und Flamme?

Sittler: Zunächst war ich der Überzeugung, dass es fast unmöglich ist, seine Texte vorzutragen, weil er ein sehr besonderer Künstler war. Seine Art zu denken und die Texte aufzubauen ist sehr speziell. Was auf den ersten Blick bruchstückhaft wirkt, verbindet er so gekonnt, dass sich ein Gesamtbild ergibt. Die Herausforderung für mich ist dabei, alles so zusammenzufügen, dass es für die Zuhörer verständlich ist – ohne Dieter Hildebrandt dabei nachzumachen. Im Mai 2014 habe ich dann in der Akademie der Künste in München Texte von Dieter Hildebrandt vorgetragen und das ging wirklich sehr gut.

Ein besonderes Vergnügen ist Hildebrandts legendäre Parodie des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl „Der Mond ist aufgegangen“, die sie ebenfalls im Programm haben. Dieser Text entstand in den 80er-Jahren, was macht ihn immer noch aktuell?

Sittler: Die Strukturen der Macht haben sich nicht verändert und Dieter Hildebrandt hat schon damals sehr mühelos unter die schimmernde Oberfläche des Politik-Betriebes geblickt. Genau das ist es, was politisches Kabarett ausmacht: Das zu enthüllen, was im politischen Sprechgesang verschleiert werden soll. Das ist zwar sehr deprimierend, aber aufgeben gilt nicht. Man kann immer etwas tun, auch mit den relativ kleinen Mitteln des Theaters.

Das klingt so, als hätten Sie für die Politik und vor allem für ihre Akteure wenig übrig.

Sittler: Nein, das würde ich so nicht sagen. Politik ist ein sehr schwieriges Geschäft, in dem die größte Herausforderung ist, sich seine Selbstständigkeit zu bewahren und sich an den Fakten zu orientieren. Nehmen wir beispielsweise die aktuelle Debatte über den UN-Migrationspakt und unser deutsches Grundrecht auf Asyl. Das ist aus meiner Sicht vor allem der Angst vor der AfD geschuldet. Warum macht man sie größer als sie ist? Es gibt noch andere Themen, die für unsere Gesellschaft wichtig sind: Bildung, Verkehr.

Sie haben keine Scheu vor ernsten Themen und sind gleichzeitig ein gefragter Komödien-Darsteller. Stört es Sie, dass Sie beim Publikum auch das Image des charmanten Sympathieträgers haben?

Sittler: Vor Kurzem habe ich eine Komödie mit Suzanne von Borsody und Christian Kohlund abgedreht, die Arbeit mit den beiden war ein großes Vergnügen. Romantische Komödien sind handwerklich nicht zu unterschätzen. Denn sie sind entweder richtig komisch – oder einfach schlecht, dazwischen gibt’s nichts. Stücke wie „Some like it hot“ (Manche mögen’s heiß) oder „Sein oder Nichtsein“ zeigen, dass es durchaus möglich ist, den Wahnsinn der Welt komödiantisch zu verpacken.

